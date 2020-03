Uma aluna da Escola Secundária D. Sancho II, em Elvas, mandou uma mensagem, que fez circular por vários contactos, onde afirmava que uma professora do seu estabelecimento de ensino tinha coronavírus.



De acordo com a Rádio Elvas, o agrupamento já veio esclarecer que tudo não passou de um boato e a autora do mesmo já foi identificada.





A jovem vai ter de fazer trabalho comunitário nos próximos dias, como castigo, pelo ato praticado.