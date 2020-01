Alunas culpam professora acusada de revelar exame de português

Ver comentários

A aluna que tinha explicações com Edviges Ferreira, ex-presidente da Associação de Professores de Português (APP), confessou esta quinta-feira, no Tribunal Criminal de Lisboa, que a docente lhe disse para estudar conteúdos do exame de Português do 12º ano de 2017 que acabaram por sair na prova realizada a 19 de junho.