Tiago Milagaia, o aluno de 12 anos que esteve suspenso um dia na Escola Escultor Francisco dos Santos, em Rio de Mouro, Sintra, por ter partilhado uma sandes com um colega, garante que “foi a primeira vez” que partilhou comida nas instalações da escola.“Um dos meus amigos disse-me que tinha comido uma torrada de manhã. Eu parti um bocado da sandes e dei-lhe”, diz o adolescente.diz que Tiago é conhecido por desrespeitar regras e estaria, com os colegas, “a dar dentadas na comida uns dos outros”.O pai da criança, Luís Milagaia, ficou “indignado com o castigo”, que lhe parece “demasiado severo” e fez saber a sua opinião nas redes sociais. Cristina Frazão ameaça com processo judicial.