Escola em Sintra suspende aluno por não cumprir regras da Covid-19 ao "partilhar lanche com os colegas"

Um aluno do Agrupamento de Escolas Escultor Francisco dos Santos, em Rio de Mouro, Sintra, foi suspenso por um dia - cumprido esta terça-feira - por ter partilhado uma sandes com os colegas em tempos de pandemia.



De acordo com a medida disciplinar a que o CM teve acesso, a partilha de comida "numa altura em que todos estão informados de que isso coloca em perigo o bem-estar de todos" constitui um ato "muito grave" e, por isso, o jovem foi sancionado.







O Correio da Manhã contactou a direção do agrupamento que avançou que o caso foi exposto ao delegado de saúde regional.



Em atualização