Prostitutas e proxenetas foram matéria num teste de Português, para alunos do 9.º ano da Escola Gabriel Pereira, em Évora. Duas perguntas sobre prostituição e exploração sexual, no âmbito de um trabalho entre as disciplinas de Português e de Cidadania, com base numa análise literária do ‘Auto da Barca do Inferno’, de Gil Vicente, geraram polémica.









