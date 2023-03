A antiga ministra da Saúde Ana Jorge é a nova provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.Ao que apurou o, Ana Jorge aceitou o convite da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que tutela a instituição. A ex-ministra da Saúde vai assim suceder a Edmundo Martinho, cujo mandato termina no final do ano.Ana Jorge é médica, especialista em pediatria, e foi ministra da Saúde de 2008 a 2011. Atualmente é presidente nacional da Cruz Vermelha Portuguesa.