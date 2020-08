Andaluzia ignorou avisos sobre surtos do vírus do Nilo que já matou duas pessoas

A Junta da Andaluzia ignorou sucessivos relatórios técnicos da estação biológica do Parque Nacional de Doñana sobre o aparecimento de vários surtos do vírus do Nilo no sul da região autónoma espanhola.

O último surto da Febre do Nilo Ocidental registado esta semana, considerado o mais grave em Espanha, causou duas mortes em Sevilha, e levou à hospitalização de 42 doentes por meningoencefalite, oito dos quais nos cuidados intensivos, de acordo com o diário El País.

Os estudos, que instavam o executivo autónomo a implementar um programa de controlo do mosquito transmissor do vírus do Nilo, através de fumigações para matar as larvas do inseto que se reproduz em águas estagnadas, não tiveram qualquer impacto.

Alarme social criticado

A Junta criticou, em 2011 e 2014, o alarme social que dois relatórios de cientistas do Centro Superior de Pesquisas Científicas provocaram na população devido ao aparecimento de vários surtos na região, mas sem nunca ter agido para travar o vírus.

Em 2010, duas pessoas em Cádiz e, em 2013, várias dezenas de cavalos, ficaram infetados. Há quatro anos, repetiu-se outro surto em Coria del Río, com três pessoas infetadas.

Esta semana, o surto do vírus do Nilo espalhou-se por 12 municípios, incluindo a cidade de Sevilha, matando uma mulher de 85 anos e um homem de 77 anos após sofrerem picadas do mosquito.

Portugal também já foi afetado

Em 2017, no nosso país, a Autoridade de Saúde do Alentejo Litoral alertou para a possibilidade do aumento do risco de transmissão do vírus do Nilo na zona envolvente à aldeia da Comporta

Em Brejos da Carregueira, Alcácer do Sal, tinham sido detetados criadouros que estavam a facilitar a propagação do mosquito Culex Pipiens.

Um ano mais tarde, um cavalo com Febre do Nilo Ocidental foi detetado pela Direção-Geral de Alimentação Veterinária, levando as autoridades de saúde nacionais a estabelecer um círculo de vigilância num raio de 20 quilómetros em redor do caso detetado.

Em 2015, a Direção-Geral da Saúde já tinha revelado a existência de um caso provável de vírus do Nilo Ocidental num cidadão português a viver no Algarve que esteve internado no Hospital de Faro.

Águas paradas propícias à propagação

Em paralelo às pessoas infetadas no sul da Andaluzia, que especialistas calculam em cerca de 4.000 já que apenas 1% dos portadores do vírus precisam de serem hospitalizados, a economia da região está a ser afetada, depois de as autoridades pedirem à população para permanecer em casa.

Os investigadores espanhóis apontam as chuvas da primavera e a água estagnada em quintas perto dos pântanos como as principais causas para o aumento de 30% na população de mosquitos nas áreas em que os surtos aconteceram.

Cientistas do Instituto de Saúde Carlos III e da Universidade de Utrecht sugerem, num artigo a ser publicado na revista Transboundary and Emergency Disease, a introdução de mamíferos como veados ou coelhos, nas proximidades dos centros populacionais, para conter os surtos e reduzir as populações de mosquitos.