André Ventura quer ouvir MAI na AR sobre atropelamento mortal

O deputado único do Chega, André Ventura, requereu esta sexta-feira a audição, no parlamento, do ministro da Administração Interna (MAI), Eduardo Cabrita, a propósito do atropelamento de uma pessoa que envolveu o automóvel em que seguia o governante.

De acordo com um requerimento entregue hoje na Assembleia da República e endereçado ao presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o deputado único sustentou o pedido com dúvidas que estão "por esclarecer" a propósito de um atropelamento mortal que ocorreu na autoestrada A6, na zona de Évora, em 18 de junho.

André Ventura considerou que, na sequência da investigação que está a ser feita pelo Ministério Público (MP) ao incidente, o ministro escudou-se "nesse mesmo inquérito para não falar no assunto".