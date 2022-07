A ANA Aeroportos prevê o cancelamento de pelo menos 20 voos, esta quarta-feira, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.Segundo apurou o, os passageiro retidos queixam-se de falta de informações. No entanto, como os voos estão a ser atualizados no site do aeroporto, muitos dos passageiros acabam por esclarecer as suas dúvidas online.Os voos com atrasos e cancelamentos são, na sua marioria, da TAP.Em causa estão constrangimentos em aeroportos de vários países europeus.