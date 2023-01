A vaga de frio que atinge o território do continente, com temperaturas até seis graus negativos, leva o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a emitir aviso amarelo, até quinta-feira, em todos os distritos. O aviso é emitido sempre que existe uma situação de risco para atividades ao ar livre.



A massa de ar frio resulta de um anticiclone localizado no Norte da Europa, que se estende “em crista até ao Atlântico”.









Ver comentários