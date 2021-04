Escolas, esplanadas e ginásios reabrem segunda-feira mas com exceções. Veja as novas medidas

Plano de desconfinamento apresentado por António Costa FOTO: Direitos Reservados

- Escolas do 2.º e 3.º ciclo voltam a abrir a partir de segunda-feira e ATL também vão reabrir.



- Equipamentos sociais da área de ciência e centros de dia reabrem.



- Lojas com 200 metros quadrados e porta para a rua passam a ter portas franqueadas ao público e com atendimento presencial, consoante a lotação do espaço. Deixam de ser obrigadas a vender ao postigo.



- As esplanadas podem abrir a partir de segunda-feira. Não podem haver grupos com mais de 4 pessoas.



- Feiras e mercados de levante, com autorização da autarquia, poderão voltar a funcionar com comercialização de bens não alimentares.



- Reabertura de museus, palácios, galerias de arte e similares.



- Atividades desportivas classificadas como baixo risco podem ser retomadas; Ginásios podem reabrir, excepto para aulas de grupo; prática de exercício ao ar livre em grupo só com máximo de quatro pessoas.







Ao minuto Atualizado a 1 de abr de 2021 | 17:25

16:37 | 01/04 Correio da Manhã Primeiro-ministro termina a desejar uma feliz Páscoa António Costa terminou a mensagem ao País desejando uma feliz Páscoa a todos os portugueses e pedindo novamente a que se evitem os convívios.

16:36 | 01/04 Correio da Manhã Costa garante que reforço no SNS será feito se necessário António Costa garantiu que se houver necessidade, o SNS será reforçado. O PM assumiu ainda que os apoios às empresas não só se mantêm como têm sido reforçados.



Respondendo a uma pergunta de uma jornalista, o PM garantiu que "ninguém perde os apoios por reabrir esplanadas" e que os "apoios são concedidos em função da quebra de atividade".



16:29 | 01/04 Correio da Manhã Eventos continuam sem público, escolas de condução e hotéis encerrados Os eventos com público são "um risco acrescido" e não vai haver qualquer alteração, garantiu António Costa. Vão manter-se sem público.



As escolas de condução e hotéis também se vão manter encerrados.

16:28 | 01/04 Correio da Manhã Circulação sem restrições ao fim de semana O primeiro-ministro confirmou que a circulação aos fins de semana não vai ter qualquer restrição após o fim de semana da Páscoa.

16:26 | 01/04 Correio da Manhã Fronteiras com Espanha fechadas António Costa confirma que fronteira com Espanha se mantém fechada e aplicam-se à mesma as exceções já em vigor.

16:09 | 01/04 Correio da Manhã António Costa apela a que se evite convívios na Páscoa António Costa relembra que estamos na semana da Páscoa e aponta para a importância de manter as medidas de proibição de circulação entre concelhos.



O primeiro-ministro sublinhou ainda que se devem evitar convívios.



16:07 | 01/04 Correio da Manhã Há 19 concelhos acima 120 casos por 100 mil habitantes O desconfinamento será igual em todos os concelhos do País apesar de existirem 19 concelhos acima de 120 casos por 100 mil habitantes, portanto acima do limiar de risco.



Acima dos 120 casos por 100 mil habitantes estão:

- Alandroal,

- Albufeira,

- Beja,

- Borba,

- Cinfães,

- Figueira da Foz,

- Figueiró dos Vinhos,

- Lagoa,

- Marinha Grande,

- Penela,

- Soure,

- Vila do Bispo,

- Vimeoso,

- Carregal do Sal,

- Moura,

- Odemira,

- Portimão,

- Ribeira de Pena,

16:04 | 01/04 Correio da Manhã "Podemos avançar nas medidas de desconfinamento", diz Costa "Podemos avançar nas medidas de desconfinamento", anunciou António Costa, sustentando-se na combinação de critérios R(t) e taxa de incidência.

16:02 | 01/04 Correio da Manhã António Costa começa a falar O primeiro-ministro já fala ao País e diz que a evolução foi positiva desde a aprovação do plano faseado de desconfinamento.





13:25 | 01/04 Correio da Manhã Medidas previstas na próxima fase De acordo com o plano de desconfinamento progressivo, anunciado a 11 de março pelo Governo, os alunos do 2º e 3º ciclos estão de regresso às aulas presenciais. As atividades de tempos livres (ATL) para as mesmas idades e os equipamentos sociais na área da deficiência podem igualmente reabrir.



No mesmo dia, os museus, monumentos e palácios nacionais tutelados pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) recebem luz verde para a reabertura.

Nesta mesma data, os ginásios podem começar a receber pessoas, mas sem aulas de grupo. As esplanadas podem voltar a ser frequentadas até ao limite de quatro pessoas. A atividade física ao ar livre passa a estar autorizada em grupos de até quatro pessoas.

12:55 | 01/04 Correio da Manhã Números permitem avançar para próxima fase Os dados lançados pela Direção Geral de Saúde relativos à "matriz de desconfinamento" permitem que o País avance para uma próxima fase do desconfinamento.



António Costa sublinhou que Portugal atravessa um "bom momento".

António Costa anunciou esta quinta-feira as novas medidas que farão parte da próxima fase do plano de desconfinamento em Portugal. O primeiro-ministro garantiu que as esplanadas e as escolas de 2.º e 3.º ciclo vão voltar a abrir já esta segunda-feira.Os ginásios, museus e monumentos também vão passar a estar de porta aberta embora com limitações.