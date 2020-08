O primeiro-ministro, António Costa, chamou "gajos cobardes" aos médicos que se recusaram a prestar assistência clínica no lar de idosos de Reguengos de Monsaraz, depois do surto de Covid-19 que matou 18 pessoas.



As polémicas declarações foram divulgadas este domingo de manhã nas redes sociais através de um vídeo amador que capta um excerto de sete segundos de uma conversa em "off" de Costa com o 'Expresso'...

