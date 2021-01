De Costa aos candidatos presidenciais: As reações após Marcelo anunciar estar infetado com Covid-19

O primeiro-ministro desejou esta segnda-feira "rápida e completa recuperação" ao Presidente da República, que testou positivo ao novo coronavírus, adiantando que já falou com o chefe de Estado ao telefone e que manterá com ele "contacto permanente".

"Tomei conhecimento do teste covid-19 positivo do Presidente da República. Já falámos ao telefone esta noite, pois quis inteirar-me do seu estado de saúde. Manteremos o contacto permanente e desejo-lhe votos sinceros de rápida e completa recuperação", escreveu António Costa na sua conta pessoal na rede social Twitter.

Marcelo Rebelo de Sousa teve um teste positivo de diagnóstico ao novo coronavírus, mas está assintomático, e cancelou toda a sua agenda para os próximos dias.



A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, Marisa Matias, recorreu também ao Twitter para desejar as melhoras ao Chefe de Estado.

A candidata presidencial Ana Gomes desejou ao Presidente da República "um rápido e franco restabelecimento" e que continue sem sintomas.

"Acabo de saber que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa está com covid. Desejo a continuação de falta de sintomas e rápido e franco restabelecimento", escreveu Ana Gomes numa publicação na sua conta na rede social Twitter.

A Lusa contactou a candidatura de Ana Gomes, que teve um debate na RTP no sábado com Marcelo Rebelo de Sousa, para esclarecer se a antiga eurodeputada já foi informada pelas autoridades sanitárias se terá ou não de cumprir isolamento profilático, mas até agora sem resposta.

O candidato presidencial Tiago Mayan Gonçalves, apoiado pela Iniciativa Liberal (IL), desejou uma rápida e forte recuperação ao Presidente da República. "Espero que Marcelo Rebelo de Sousa não venha a desenvolver quaisquer sintomas, desejando-lhe uma rápida e forte recuperação", afirmou Tiago Mayan Gonçalves, numa publicação no Twitter.O candidato presidencial João Ferreira disse hoje estar "tranquilo" relativamente ao facto de Marcelo Rebelo de Sousa ter tido um resultado positivo num teste à covid-19, acrescentando que vai aguardar por indicações das autoridades de saúde."Estou tranquilo e farei aquilo que me recomendarem as autoridades de saúde. Neste momento estou absolutamente tranquilo", disse o candidato aos jornalistas à margem de uma ação na Padaria do Povo, em Lisboa. Questionado pelos jornalistas se tenciona alterar a agenda de campanha em função desta situação, o eurodeputado frisou que a sua campanha "foi já alterada em função da mais recente situação epidemiológica", com cancelamentos e alteração de iniciativas."Vivemos num momento em que não podemos dar por garantida nenhuma programação de campanha, vamos ter de ir adaptando à evolução da situação, este é um dado que marca a evolução da situação, agora todos concordarão que não podemos também deixar que estas eleições passem ao lado dos portugueses", declarou.Desejando ao Presidente da República "uma pronta recuperação", o candidato do PCP disse vai aguardar, também, pelas indicações que sairão da reunião de responsáveis políticos e especialistas prevista para terça-feira.