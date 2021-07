Apagão na Europa teve origem num grande incêndio em França que afetou rede elétrica

Um incêndio que queimou hoje 500 hectares de vegetação no sudoeste da França esteve na origem dos cortes de energia em Espanha e Portugal, segundo a agência francesa Rede de Transmissão de Energia Elétrica (RTE).

"Devido aos incêndios no Aude, a linha de muito alta tensão (entre Perpignan e o oeste de Narbonne) sofreu um problema técnico e foi desligada" a meio da tarde, informou a RTE, num comunicado, referindo-se aos incêndios na montanha de Alaric, no sudoeste francês.

De acordo com o comunicado, os fluxos de eletricidade foram então transferidos para as linhas nos Pirenéus ocidentais, criando uma sobrecarga que causou cortes de energia em França, que acabaram por afetar as redes espanhola e portuguesa, desligando a Península Ibérica da rede elétrica europeia, explicou empresa que faz a gestão das redes de alta tensão.