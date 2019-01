Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aparelho trata rugas e flacidez em 20 minutos

Dispositivo combina a radiofrequência com ultrassons, garantindo resultados rápidos.

Por Francisca Genésio | 09:51

Combater as marcas do tempo no rosto e pescoço, como rugas e flacidez, já é possível em apenas 20 minutos. A possibilidade surge com o exilis facial, um aparelho que combina a aplicação simultânea de radiofrequência com ultrassons.



"A radiofrequência faz com que seja possível atingir resultados mais rápidos e eficazes. Permite o reafirmamento da pele, restruturando as fibras de colagénio, utilizando a absorção de energia térmica e mecânica", explica ao CM Raquel Marinho, fisioterapeuta dermatofuncional na clínica My Moment, em Lisboa.



O tratamento inicia-se com uma limpeza e tonificação da pele; posteriormente, é colocado um elétrodo junto da região da omoplata, afastado da coluna. Depois, o paciente é 'barrado' com um gel neutro, de contacto, nas regiões do rosto e/ou pescoço a tratar. A fase seguinte passa por programar o equipamento com a potência adequada às necessidades do paciente para dar início à terapia.



"Durante o procedimento, o paciente sente uma sensação de aquecimento, que é consequência da contração do colagénio na derme", explica Raquel Marinho, sublinhando que o procedimento é "bastante rápido e não provoca dor ao paciente". De acordo com a profissional, os resultados são imediatos: "A pele fica mais suave e firme, com melhor textura e menos sinais de envelhecimento à volta da boca, olhos e testa e redefinição da linha da mandíbula." Ainda assim, e porque nem todos os pacientes são iguais, "os resultados finais podem ainda ocorrer até três meses após o tratamento final".



De forma a garantir resultados mais longos, Raquel Marinho recomenda pelo menos quatro sessões de exilis facial. O preço de cada sessão fica em cerca de 100 euros.



Conselho da semana

As regiões do pescoço e do peito, sobretudo nas mulheres, são das zonas do corpo humano onde são mais evidentes os sinais do envelhecimento, desde rugas e flacidez até manchas. Por isso, o importante é prevenir: limpar, tonificar, hidratar e proteger do sol estas regiões do corpo, quer através de roupa, quer de protetor solar. A ingestão de água ajuda também a manter a elasticidade.



Discurso Direto

Raquel Martinho

Fisioterapeuta dermatofuncional

"Pacientes a partir dos 25 anos"

CM - A quem se destina o exilis facial?

Raquel Marinho - Esta técnica destina-se a pacientes, homens e mulheres a partir dos 25 anos, que desejem rejuvenescer ou reafirmar a pele, podendo ser realizado como tratamento ou prevenção.



- Este procedimento exige alguma preparação especial?

- Evitar apanhar sol e fazer a depilação e barba no dia do procedimento.



- Que tipo de cuidados são necessários depois do tratamento?

- Após o tratamento a pele poderá ficar temporariamente rosada, mas os cuidados a ter são os cuidados habituais de higiene diária da pele: limpar, tonificar, hidratar e usar proteção solar.



Técnica pode ser realizada noutras zonas do corpo

O aparelho exilis pode ser utilizado noutras regiões do corpo além do rosto e do pescoço. Trata-se de uma evolução do tratamento, já que permite a modelação corporal, redução de gordura localizada, como a celulite, sem qualquer corte ou cirurgia. A técnica, realizada em cerca de meia hora, não obriga ao internamento do paciente nem a qualquer tempo de recuperação.



Neste procedimento, o aplicador atinge a temperatura de 22 graus, de forma a chegar às camadas mais profundas da gordura do corpo humano. Normalmente, passados dois dias após o paciente ter sido submetido à técnica, tem de regressar à clínica para realizar uma massagem modeladora. À semelhança do exilis facial, os resultados são imediatamente visíveis, mas ainda assim os especialistas aconselham que sejam feitas quatro sessões, de forma a garantir melhores resultados.



Entre as zonas mais procuradas para tratamento estão as pernas e a barriga e são sobretudo as mulheres quem mais recorre a este tipo de procedimento. Para outras zonas do corpo, o preço é mais variável. Cada sessão pode custar entre 100 e 300 euros.



Atividade física aliada ao tratamento

A população que deseja submeter-se a um tratamento estético, quer seja ou não invasivo, deve ter sempre em atenção a prática regular de exercício físico, assim como um regime alimentar saudável. Há exercícios para ajudar a eliminar gorduras a mais, assim como combater a flacidez, que podem ser feitos em casa. No que diz respeito à alimentação, devem evitar-se as gorduras.