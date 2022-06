Maria José e António Andrade conheceram-se online. Encontraram-se, gostaram um do outro e viveram juntos durante 8 anos, até ele adoecer e morrer recentemente. A história é semelhante a milhares de outras desencadeadas através da internet, com o detalhe do casal se ter conhecido aos 68 anos.



Tinder, Bumble ou Grindr contam-se atualmente entre as mais populares entre heterossexuais e homossexuais mas há aplicações de encontros para católicos, para seniores, para vegans.









