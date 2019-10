Arcebispo de Seul apela à participação nas Jornadas da Juventude 2022 em Lisboa

O arcebispo de Seul, o cardeal Andrew Yeom Soo-Jung, apelou hoje, em Fátima, à participação nas Jornadas Mundiais da Juventude de 2022, que vão realizar-se em Lisboa.Durante a homilia de hoje, o arcebispo de Seul, que preside à peregrinação internacional aniversária, apelou aos fiéis presentes na Cova da Iria para participarem nas Jornadas Mundiais da Juventude de 2022."São uma ocasião para proporcionar aos jovens uma visão de um mundo melhor", num momento em que há "tantos desafios para alcançar a paz e a harmonia", vincou Andrew Yeom Soo-Jung.Na leitura da homilia, o cardeal sul-coreano voltou a fazer uma referência à península coreana, pedindo aos presentes no Santuário de Fátima para recordarem "o povo da Coreia, que tem de enfrentar os seus próprios desafios para conseguir alcançar a paz e a reconciliação".Já na homilia de sábado, o arcebispo de Seul, que também é administrador apostólico de Pyong-Yang sem nunca ter sido autorizado a entrar na Coreia do Norte, pediu aos fiéis para se rezar "pelos políticos e pelos legisladores", para que "trabalhem mais estreitamente além-fronteiras na construção da paz" na península coreana.O Santuário de Fátima estima que cerca de 200 mil peregrinos estão presentes hoje na Cova da Iria.De acordo com o reitor do Santuário, Carlos Cabecinhas, cerca de 4,5 milhões de peregrinos participaram nas celebrações na Cova da Iria nos últimos nove meses.A escolha do cardeal sul-coreano Andrew Yeom Soo-Jung para presidir à celebração confirma a atenção que o Santuário tem dado ao continente asiático, sendo que este ano, o cardeal filipino Luis Antonio Tagle presidiu à celebração de maio, tendo sido também escolhidos dois bispos do continente asiático para presidir às celebrações na Cova da Iria de maio e de outubro de 2018.