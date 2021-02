Arranca a cerimónia de entrega de prémios da 9.ª edição do Prémio Nacional da Agricultura. Veja em direto

Diretor Geral Editorial Adjunto do Correio da Manhã

Realiza-se esta quarta-feira, dia 24 de fevereiro, a cerimónia de entrega de prémios da 9.ª edição do Prémio Nacional da Agricultura. A cerimónia, que será transmitida em formato digital a partir das 17h30, contará com a presença da Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.O Prémio Nacional da Agricultura conta com cinco categorias a concurso: Jovens Agricultores; Empresário em Nome Individual; Empresas Agrodigitais; Empresa Exportadoras e Empresas Sustentáveis.Na cerimónia, que será moderada pela jornalista da CMTV Andreia Vale, estará presente o, Armando Esteves Pereira, a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, Isabel Jonet, o administrador executivo do BPI, Pedro Barreto, e a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.