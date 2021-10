Associação Acreditar entrega petição com 83 mil assinaturas para alargamento do luto parental

Mais de 83 mil pessoas assinaram a petição para o alargamento de cinco para 20 dias o período de luto pela morte de um filho, uma iniciativa que conta já com o apoio de vários partidos.

A petição com o mote "O luto de uma vida não cabe em 5 dias", foi lançada no dia 1 de setembro pela Acreditar - Associação de Pais e Amigos das Crianças com Cancro - por considerar que os cinco dias previstos na legislação são "manifestamente insuficientes" para os pais que perdem um filho, uma dor que dura "toda uma vida".

Em poucos dias, a petição reuniu milhares de assinaturas e vários partidos uniram-se à causa: PS, BE, PCP, PAN e o PEV.