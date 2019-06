Associação de Professores de História considera exame demasiado longo

A Associação de Professores de História considerou que o exame de História A realizado esta sexta-feira por 19 mil 670 alunos foi demasiado longo para o tempo disponível de duas horas e meia.A APH considera excessivo o número total de itens (16) e critica também o número exagerado de documentos apresentados no enunciado (12, mais quatro do que o ano passado).Para a APH, os alunos não tinham tempo suficiente para ler e interpretar devidamente os documentos de suporte. No parecer sobre o exame, a APH pede mesmo que o Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) proceda a uma revisão da estrutura da prova no sentido da redução da sua extensão.A média de 9,5 valores do ano passado no exame de História A, a pior entre os oito exames mais concorridos, pode assim repetir-se.Os professores de História consideram também excessivo o peso de 10 pontos (num total de 200) atribuído aos itens de seleção (escolha múltipla, associação e ordenação), face à pontuação atribuída aos itens de composição restrita (15 pontos) e extensa (20 pontos).A pergunta de desenvolvimento vale apenas 20 pontos, muito pouco no entender da APH, que propõe a atribuição de apenas cinco pontos às questões de escolha múltipla.O exame de História da Cultura e das Artes foi também realizado esta sexta-feira por 4 619 alunos do ensino secundário, enquanto no de História B compareceram 964 estudantes.