Um grupo de manifestantes participou este sábado num protesto no Aeroporto de Lisboa contra a ampliação do espaço aeroportuário.Os manifestantes, membros de algumas plataformas ambientais, reivindicam também a contrução do novo Aeroporto do Montijo devido ao impacto ambiental do memso.Em declarações ao, um dos membros da plataforma ambiental Zero Zero critica a expansão do Aeroporto Humberto Delgado em cerca de um terço da capacidade e a falta de estudos relativamente à obra em causa.