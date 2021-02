Ataques nas redes sociais, críticas às autoridades, ameaças de morte e deportação: As polémicas com Mamadou Ba

Chegou a integrar a Mesa Nacional do Bloco de Esquerda, como dirigente do partido, mas foi quase sempre através do SOS Racismo, movimento que dirige desde 1998, que mais voz teve.

Acaba por não concluir o mestrado. Primeiro trabalhou nas obras da Expo 98, depois começa a fazer traduções de francês, até que se filia ao PSR, antecessor do Bloco de Esquerda, bancada parlamentar da qual viria a ser militante, tendo sido contratado por ajuste direto como assessor do partido na Assembleia Municipal de Lisboa. È nesta altura, e já depois de 10 anos em Portugal, que consegue a nacionalidade portuguesa, à ‘segunda tentativa’, após o pedido ser indeferido à primeira e recorrer a Paula Teixeira da cruz para desbloquear o processo . "Era absuro. Porque eu tinha direito nacionalidade, não era nenhum favor que a ministra fazia", recorda a revista SÁBADO o ativista, que nesse período tinha já tido um filho, com dois anos. Era assim que Mamadou Ba, nascido em Kolda, no sul do Senegal, a 2 de janeiro de 1974, se tornava português.

Desde final dos anos 90 que se assume como ativista político (chega a Portugal em 1997, para tirar o mestrado em Língua e Cultura Portuguesa, no Instituto Camões), mas só nos últimos anos ganhou maior destaque no espaço público, principalmente na luta que tem desenvolvido na luta pelos direitos dos luso-africanos e afrodescendentes em Portugal. Mamadou Ba tem sido uma voz muito ativa no panorama da luta pelo racismo, mas as posições controversas que algumas vezes manifestou, em especial no que diz respeito à atuação das autoridades em alguns episódios de alegada violência policial, têm-lhe valido a sua quota-parte de polémicas.

O episódio do Bairro da Jamaica gerou polémica após serem mostradas imagens de alegada violência policial, no seguimento de uma ação das autoridades após denúncia de desacatos no Bairro da Jamaica com cerca de 20 pessoas. Após identificação de um dos supostos responsáveis gerou-se arremesso de pedras e troca de agressões entre familiares do suspeito e agentes da PSP. Mamadou Ba faz 'o tal' comentário e acaba catapultado para o centro da discussão pública.

Logo em 2015, Mamadou Ba já tinha sido uma das vozes mais ativas na crítica à violência policial empregada na esquadra da PSP de Alfragide, após episódios de violência na Cova da Moura, na Amadora, em fevereiro desse ano. O caso viria a ser decidido nos tribunais, com oito do total de 17 agentes da PSP condenados por sequestro e ofensas à integridade física.

A declaração foi feita na página de Facebook institucional do ativista, e após um episódio de confrontos entre uma família do bairro da Jamaica, no Seixal, e elementos da PSP, ocorridos em janeiro de 2019.

"Ontem, denunciei dois perfis Facebook ligados a agentes de autoridade cujas caixas de comentários são autênticos aterros de lixo racista. Passado algum tempo, os perfis desapareceram. O que é bom. Ao fim da tarde, publiquei um post dando conta da minha impaciência em aturar os sermões idiotas dos pseudo revolucionários iluminados em comparação com a obrigação que tenho de lidar com a bosta da bofia e da facho esfera. A partir daí, comecei a receber vários tipos de insultos e ameaças. E sim, bater em alguém porque é negro ou cigano, é uma bosta. Matar alguém porque é negro ou cigano é pior que uma bosta", escreveu Mamadou Ba em reação às suas declarações polémicas.

O comentário feito por Mamadou Ba a propósito da citação gerou uma enorme onda de revolta e críticas apontadas ao dirigente do movimento antirracista SOS Racismo, o que o obrigou a justificar-se, novamente no Facebook, dizendo que a expressão usada para se referir aos agentes da autoridade não dizia respeito a um todo, mas sim a "agentes de autoridade cujas caixas de comentários são autênticos aterros de lixo racista".

Mas os ataques chegam também do PSD, com o deputado João Moura a acabar por ter de se justificar depois de fazer uma publicação, que viria a apagar, onde se lia: "Bamos lá a Ber se nos entendemos! O Mamadou ba, chamou bosta à Bófia, leia-se polícia de merda, agora sente se inseguro e pede segurança policial(…). Ó Mamadou e se fosses ba(rdamerda)!".

O caso subiu de tom e voltou a gerar ondas após os visados pelas ameaças terem pedido proteção policial, por terem visto a sua segurança ameaçada, ao Governo, que acabou por oferecer proteção policial aos ativistas e deputadas. A decisão elevou de tom as críticas, que também, por esta altura, também já partem de apoiantes do Chega de André Ventura, crítico assumido de Mamadou Ba, assim como do PNR, que pede a sua demissão do cargo de assessor do Bloco de Esquerda.

O caso motivou investigação da PJ, escassos dias depois do meso grupo nacionalista ter organizado uma manifestação com máscaras brancas e tochas à porta da associação SOS Racismo, contra o "racismo antinacional". O protesto levou a que fosse apresentada queixa no MP por parte da SOS Racismo.

Sendo o prazo ultrapassado, medidas serão tomadas contra estes dirigentes e os seus familiares, de forma a garantir a segurança do povo português. O mês de Agosto será mês da luta contra os traidores da nação e seus apoiantes. O mês de Agosto será o mês do reerguer nacionalista."

O episódio transbordou as redes sociais e acabou mesmo com implicações políticas e ameaças de agressão e até de morte, dirigidas não apenas ao ativista, assim como à ‘colega’ bloquista Mariana Mortágua. O clima de ameaça manteve e agravou-se, abarcando também Joacine Katar Moreira, que chegou pelo Livre à Assembleia da República em 2019. Um email recebido em agosto desse ano por várias figuras do movimento antirracista em Portugal, alegadamente da organização de extrema-direita "Nova Ordem de Avis - Resistência Nacional", que ameaçava com "medidas" para "garantir a segurança do povo português", caso Beatriz Gomes e Mariana Mortágua do BE e a deputada Joacine Katar Moreira, o dirigente do SOS Racismo, Mamadou Ba e o ativista Jonathan Costa não se demitissem.

A SAÍDA DO BLOCO DE ESQUERDA DEVIDO A "PROFUNDA DIVERGÊNCIA" NO CASO JAMAICA E ATAQUE AO BENFICA





O episódio da intervenção policial no bairro da Jamaica, na Amadora, viria a ditar o fim do vínculo (pelo menos direto) de Mamadou Ba com o Bloco de Esquerda, até então assessor do partido, que foi também membro da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda, da Comissão de Direitos do partido e da Coordenadora Concelhia de Lisboa do BE





"A minha desvinculação resulta de uma profunda divergência, pois o que renego não é o projeto que deu origem ao Bloco, mas no que o partido se tornou ao longo do tempo", escreveu na altura Mamadou Ba.





Acabava assim a ligação que tinha começado logo depois da chegada do ativista a Portugal. Logo depois, Mamadou parte ao ataque ao treinador do clube do seu coração o Benfica.





No episódio do insulto racista no jogo entre PSG e Basaksehir, da Champions, no qual o quarto árbitro, o romeno Sebastian Coltescu, descreveu o treinador adjunto dos turcos, o camaronês Pierre Webo, como "negro", Jorge Jesus regiu e gerou polémica: "Isso do racismo está muito na moda. Como cidadão, tenho o direito de pensar à minha maneira. Só posso ter uma opinião concreta sabendo o que se disse, porque hoje qualquer coisa que se possa dizer contra um negro é sempre sinal de racismo. Se se disser a mesma coisa contra um branco, já não é sinal de racismo. Se calhar, até houve algum sinal de racismo, mas não sei o que disseram".





Em jeito de resposta, Mamadou Ba lamentou as declarações do técnico encarnado e ‘colou-o’ a André Ventura, também fervoroso adepto do Benfica.





"Já nem uma formiga se pode pisar. Um pontapé no cão é maus tratos contra animais. Insulta-se um negro é logo racismo. Mas, já nem se pode agredir um negro apenas por ser é negro? Agora é tudo racismo (…). Oh meu rico Benfica, que junta o Ventura ao Jesus!", disse então o ativista no Twitter.