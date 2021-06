Atendimento nas Conservatórias e serviço de Registos comprometido por falta de meios humanos

A Plataforma Sindical dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado alerta, em comunicado, que não existem meios humanos que façam face à retoma, a partir desta segunda-feira, do atendimento nas Conservatórias e Espaços Registos em Portugal, com exceção dos concelhos que não avançam para a próxima fase de desconfinamento (Braga, Lisboa, Odemira, Sesimbra e Vale de Cambra).

A Plataforma - que reúne a Associação Sindical dos Conservadores de Registo, o Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado e o Sindicato Nacional dos Registos, afirma que considera a decisão de retoma do atendimento irreal e irrefletida, sustentando que é necessário um planeamento que pondere a realidade dos serviços e que equilibre o agendamento prévio - totalmente ocupado até Setembro - com a reabertura gradual do atendimento presencial.

"Para a Plataforma, a situação poderia ser invertida com o adiamento do atendimento presencial, de modo a dar tempo para se efetuar um equilíbrio entre o atendimento agendado e o atendimento espontâneo e admitindo entretanto mais Conservadores e Oficiais de Registo, de forma a ultrapassar os inúmeros constrangimentos com que estes trabalhadores se depararam diariamente, bem como às imensas carências - meios técnicos obsoletos, instalações exíguas sem limpeza e higienização - que impedem a prestação de um serviço digno e de excelência a todos", pode ler-se no comunicado.