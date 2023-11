Ativistas ambientais pintam fachada do hotel Marriot durante sessão da Eurogas

Ativistas do grupo ambiental Climáximo pintaram, esta terça-feira, a fachada do Hotel Marriot, em Lisboa, onde decorria uma sessão da Eurogas, associação de empresas de gás fóssil.Num comunicado enviado às redações, o coletivo explica que a ação foi realizada porque "as empresas que englobam a Eurogas são culpadas pela morte de milhões de pessoas, segundo as últimas investigações sobre mortalidade da crise climática"."Nenhuma empresa tem planos para reduzir a sua produção de gás fóssil, e vendem-nos falsas promessas de "transição" como o hidrogénio, que não está associado a qualquer corte de emissões", disse Mariana Rodrigues, porta-voz no local.O Climáximo tem sido protagonista de ações de consciencialização polémicas nos últimos meses. Desde atirar tinta a ministros, impedir circulação nas estradas e ocupar faculdades, o coletivo promete atuar até reivindicações sejam ouvidas.