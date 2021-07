Ativistas apresentam queixa-crime por abusos da PSP

Um grupo de ativistas que participou a 22 de maio num protesto junto ao Aeroporto de Lisboa apresentou queixa-crime no Ministério Público (MP) contra a PSP, por alegadas revistas abusivas e discriminatórias.A ação, que visava chamar a atenção para as alterações climáticas, culminou com a detenção de 26 pessoas na esquadra dos Olivais, local onde terão ocorrido os alegados abusos. "Após serem levadas para a esquadra, as mulheres detidas foram forçadas à nudez (em alguns casos, sem roupa interior), e algumas obrigadas a agachar-se para provar que não constituíam ameaça", explica Inês Teles, do movimento Climáximo, que organizou a ação.