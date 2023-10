Ativistas fecham com cimento buracos do campo de golfe do Paço do Lumiar

Ativistas ambientais do grupo Climáximo entraram na noite desta quarta-feira no campo de golfe do Paço do Lumiar, em Lisboa, e inutilizaram vários buracos, cimentando-os. A informação foi avançada pelo coletivo num comunicado enviado às redações."Desarmar as armas", lê-se na mensagem inscrita na bandeira deixada no local."Estes espaços, dentro da cidade, ao invés de serem convertidos em floresta, habitação, hortas urbanas, ou dados para qualquer uso público, servem para o luxo dos ricos, à custa de uma quantidade de água absurda", disse um dos jovens que participou na ação.

O Climáximo tem protagonizado diversas ações de consciencialização polémicas sobre o clima em Portugal. Os ativistas deste grupo atiraram tinta verde ao ministro do Ambiente, pintaram a fachada da FIl de vermelho durante um evento sobre aviação e bloquearam o trânsito na Segunda Circular. No último protesto, dois dos jovens chegaram mesmo a pendurar-se num viaduto.