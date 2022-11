A reunião desta terça-feira dos ativistas ambientais com o ministro da Economia acabou com cinco detidos e o encerramento, durante várias horas, da avenida Almirante Reis, em Lisboa. Ao final da tarde, depois da reunião no Ministério da Economia, meia centena de jovens juntou-se, em frente à esquadra da PSP do Socorro, em solidariedade com os detidos e gritando palavras de ordem como “Prendam o ministro, não os ativistas” e “Costa Silva, demissão”.









