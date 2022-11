As cinco ativistas do clima que foram detidas no Ministério da Economia, na terça-feira, foram esta quarta-feira presentes a tribunal e vão cumprir 40 horas de trabalho comunitário. As ativistas aceitaram o acordo, mas não assumem qualquer culpa.



À saída do tribunal de pequena instância criminal, no Campus de Justiça, em Lisboa, Alice Gato explicou que ela e as restantes detidas, Teresa Núncio, Leonor Chico, Raquel Alcobia e Francisca Duarte, aceitaram a suspensão provisória do processo porque querem agora concentrar energias nas ações que estão a ser planeadas para a primavera.









