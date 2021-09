O médico António Gentil Martins enviou uma carta aberta sobre o Serviço Nacional de Saúde aos candidatos à câmara de Lisboa, onde sublinha “que cada vez mais o atual sistema, a menos que mude de modelo, caminha para a falência total, numa divisão entre os que têm algumas posses e recorrem aos privados e aqueles que apenas podem recorrer aos Serviços do Estado”.





“Enquanto os primeiros são regra geral tratados a tempo e horas, os outros esperam meses e mesmo anos para consultas e tratamentos. Sempre defendemos um SNS com o inalienável direito à liberdade de escolha dos médicos e das instituições, com base num seguro nacional de saúde obrigatório, no qual a clínica geral será a base do sistema e sem esquecer o papel indispensável do trabalho da saúde pública”, diz.