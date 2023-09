Cerca de 1,3 milhões de alunos do Ensino Básico e Secundário começaram na segunda-feira a primeira semana de aulas. Dia que ficou marcado pela contestação de professores e funcionários e que levou ao fecho de algumas escolas. Para 92 mil alunos há disciplinas para as quais ainda não há professor.



A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) considera que esta é uma “situação que se irá agravar” nas próximas semanas com o aumento de aposentações e eventuais atestados médicos.









