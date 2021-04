Autocarro vai ligar Porto a Madrid

A operadora europeia de transporte rodoviário de longa distância FlixBus lançou uma linha de autocarro que une o Aeroporto do Porto ao terminal 4 do Aeroporto de Madrid-Barajas, anunciou esta quarta-feira a empresa.

A linha está disponível três vezes por semana, com partida no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, passagem pelo centro do Porto e paragens em Aveiro, Coimbra, Salamanca, Ávila e na estação sul de autocarros em Madrid. Segundo a transportadora, os preços para esta viagem começam nos 19,99 euros e variam em função da data de reserva.

A oferta será reforçada no período da Páscoa, com aumento da frequência dos autocarros "a fim de responder ao aumento da procura", registada apesar das normas de contenção da pandemia que estão em vigor. "Apesar das restrições das viagens, verificamos um aumento da procura e, por essa razão, reforçámos a maioria das nossas ligações com a Europa", refere Pablo Pastega, responsável da FlixBus em Portugal e Espanha.

A rede desta transportadora em Portugal inclui linhas nacionais e internacionais, que ligam cidades como Lisboa, Porto, Braga e Coimbra a países como Espanha, França, Alemanha, Luxemburgo, Suíça e Bélgica, entre outros.