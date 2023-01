Autoridade Tributária vai contra a lei e abre processos individuais por cada portagem por pagar

onstitui uma única contraordenação as infrações previstas na presente lei que sejam praticadas pelo mesmo agente, no mesmo dia, através da utilização do mesmo veículo e que ocorram na mesma infraestrutura rodoviária, sendo o valor mínimo [7,5 vezes o valor da respetiva taxa de portagem] o correspondente ao cúmulo das taxas de portagem". No entanto, nem sempre a AT faz essa acumulação e os utilizadores são notificados por cada passagem indevida, ganhando, assim, a AT com recursos de contraordenação e penhoras, refere o Jornal de Notícias.

A Autoridade Tributária (AT) abre processos individuais de cada vez que um utilizador de autoestradas passa num pórtico (ex-scut) sem pagar, mesmo que o faça mais do que uma vez no mesmo dia ou semana, ganhando assim com a multiplicação dos processos. Vários partidos na Assembleia da República apresentaram propostas para reduzir os encargos. Os documentos serão esta quinta-feira discutidos no Parlamento.Na lei das dívidas resultantes do não pagamento de portagens, de 2006, é referido que "cA Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda levam esta quinta-feira a debate no Parlamento diplomas que propõem um limite para as contraordenações pela falta de pagamento de portagens e uma amnistia para processos já em curso.