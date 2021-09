A mulher, de 59 anos, recusa apresentar-se no Agrupamento de Escolas de Escariz, para onde foi transferida na sequência de determinação do Ministério da Educação.



Judite Gonçalves cumpre, desde o início de setembro, o seu horário de trabalho de assistente operacional junto à entrada principal da Escola Secundária de Arouca, como forma de protesto pela ordem de transferência.A mulher, de 59 anos, recusa apresentar-se no Agrupamento de Escolas de Escariz, para onde foi transferida na sequência de determinação do Ministério da Educação.

CM.



Leia também Funcionária de escola de Arouca em protesto no portão contra erros de colocação A funcionária presta serviço em Arouca há 13 anos e garante que está a ser alvo de uma injustiça. “Vim para este agrupamento de forma definitiva em 2008, de acordo com a direção de então, e tenho todo o direito de permanecer aqui. A consolidação deveria ter sido feita um ano após a minha transferência, não o fizeram, mas também não tenho culpa disso”, descreve Judite Gonçalves ao

A assistente operacional não tem carta de condução e depende de transportes públicos. “Trabalho a três quilómetros de casa e querem transferir-me para uma escola que fica a 13 quilómetros. Vivo sozinha, tenho problemas de saúde, não posso concordar com o que me estão a tentar fazer, não tenho de me sujeitar à figura da mobilidade”, acrescenta a mulher, que trabalha como assistente operacional desde 1987.



“Estão a prejudicar-me para darem lugar a outros, para meterem na escola as cunhas e os conhecimentos que lhes interessam”, acusa Judite Gonçalves. O Correio da Manhã tentou obter esclarecimentos junto da Direção do Agrupamento de Escolas de Arouca, mas os contactos revelaram-se infrutíferos.