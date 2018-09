Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avaria em aparelho impede hospital de acabar colonoscopia

Pólipos não foram retirados devido a falha técnica num aparelho do centro hospitalar de Pombal. Exame não foi reagendado.

Por Francisca Genésio | 10:00

Uma avaria na fonte de polipectomia - procedimento que remove pólipos durante a colonoscopia - impediu o Centro Hospitalar de São Francisco (CHSF), Pombal, de acabar o exame a um utente em fevereiro do ano passado.



Apesar de terem sido detetados "dois pólipos e vários micropólipos", estes não foram removidos e o procedimento não foi reagendado pela unidade hospitalar.



"Deveria a instituição remarcar novo exame ao paciente gratuito, quer para o paciente, quer para o Estado, afinal o problema foi com equipamento do São Francisco. O Estado pagou um exame que não foi totalmente concretizado", refere a queixa, realizada em março do ano passado, que motivou a análise por parte da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), esta quarta-feira revelada.



Em março, o filho do utente disse à ERS que não houve "nenhuma abordagem do CHSF para repetição do exame/tratamento". Desta forma, o regulador diz que "a conduta do CHSF não se revelou suficiente à garantia dos direitos e interesses legítimos do utente" e ordenou ao hospital que realizasse o exame em falta.



A ordem foi acatada a 24 de abril deste ano.



Queixas por discriminação de utentes

A ERS analisou ainda duas reclamações de utentes relativas ao Agrupamento de Centros de Saúde do Cávado I - Braga e ao Instituto Português de Oncologia de Coimbra.



As queixas dão conta de uma recusa, por parte das unidades de saúde, em emitir autorizações de transporte para cuidados de fisioterapia.



Em causa está uma discriminação pelo facto de as utentes serem beneficiárias do subsistema de saúde da ADSE.