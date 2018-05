Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Remédios inovadores para o intestino só no serviço público

Doentes foram obrigados a procurar médicos de hospitais públicos.

Por Sónia Trigueirão | 09:16

Os medicamentos biotecnológicos, que começaram a aparecer a partir de 2000, ajudaram muito os doentes com Doenças Inflamatórias do Intestino (DII), nomeadamente com Crohn e Colite Ulcerosa.



No entanto, desde final de 2017 que apenas podem ser prescritos por médicos especialistas em gastroenterologia das unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o que obrigou muitos doentes, que eram seguidos no privado, a transferirem-se para estabelecimentos do SNS, uma vez que estes medicamentos são comparticipados a 100 por cento.



Ana Sampaio, presidente da Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino, diz que, apesar de no início a medida ter causado apreensão nos doentes, não tem conhecimento de casos de pacientes que não tenham sido seguidos no SNS. As DII, representadas principalmente pela doença de Crohn e Colite Ulcerosa, são doenças crónicas, com períodos de crise e acalmia.



De acordo com Marília Cravo, médica gastroenterologista, as causas para estas doenças ainda não estão totalmente esclarecidas, podendo estar relacionadas com o consumo de comidas processadas, além de fatores hereditários e imunológicos.



Confundiram sintomas com nervos

Ana Sampaio é a presidente da Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino e sofre de doença de Crohn. Foi diagnosticada há 18 anos. Sofreu durante seis meses até que lhe conseguiram diagnosticar a doença.



"Estávamos em 2000 e inicialmente os médicos acharam que eram nervos devido à preparação do casamento", conta, acrescentando que só conseguiram diagnosticar a doença quando, além das diarreias, começou a ter "inchaço nos cotovelos e nos joelhos".



Aprendeu a viver com a doença e garante que não tem restrições no dia a dia quando não está a sofrer uma crise.



"Comum em jovens"

Marília Cravo, médica gastroenterologista

CM: A que sintomas é que as pessoas devem estar atentas?

Marília Cravo– Diarreias persistentes durante três a quatro semanas e sangue nas fezes.

– Como são diagnosticadas as doenças inflamatórias do intestino?

– Fazem-se exames ao sangue e às fezes. E a colonoscopia com biopsia é determinante.

– Um acompanhamento multidisciplinar é importante?

– Sim. Muitas vezes, os doentes precisam do reumatologista ou dermatologista.

- Que população é mais atingida pela doença?

–Atinge ambos os sexos, sendo mais comum nos jovens, entre 20 e 40 anos.