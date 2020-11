Aveiro dá luz ao Natal e mantém Concerto de Ano Novo

O município de Aveiro vai acender a iluminação de Natal nas ruas da cidade e a árvore de Natal no Cais da Fonte Nova, na segunda-feira às 17h30, sem festejos. A programação para esta quadra inclui várias iniciativas adequadas às restrições impostas devido à pandemia, destinadas a apoiar o comércio local, e mantém o Concerto de Ano Novo, a 1 de janeiro, no Teatro Aveirense.

A ligação da iluminação natalícia "será acompanhada pelo soar inédito e em simultâneo dos sinos de cinco torres do centro histórico: igreja de Jesus, igreja da Sé, paços do concelho, igreja de Vera Cruz e igreja do Carmo.

O programa inclui várias iniciativas. No dia 19 de dezembro, às 18h00, 19h00 e 21h30, os céus da cidade são inundados de luz com o 'Natal nas Estrelas' no Rossio, um espetáculo imersivo com drones, banda sonora e narração de Ruy de Carvalho na voz de Pai Natal, que será transmitido online. Será também realizado o 'Cine Drive-In de Natal', de 21 a 23 de dezembro, pelas 18h30, no Parque de Exposições de Aveiro, no qual as famílias são convidadas a experienciar o formato drive-in, com filmes marcantes para as crianças e pipocas, com acesso livre, mas sujeito a inscrição prévia.

Já a entrada em 2021 será marcada com o tradicional Concerto de Ano Novo pela Orquestra Filarmonia das Beiras, dia 1 de janeiro, pelas 18h00, no Teatro Aveirense, repetindo-se no dia seguinte, à mesma hora. O programa inclui, ainda, o Concerto de Reis pelo grupo vocal Cupertinos, a 6 de janeiro, pelas 18h00, na Igreja de Jesus.

As várias iniciativas do programa, apelidado de 'Boas Festas em Aveiro', tem um orçamento de 190 mil euros, correspondendo a cerca de um terço do valor aplicado no ano passado.