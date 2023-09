Avelino Oliveira é o novo presidente da Ordem dos Arquitetos

Avelino Oliveira foi esta quinta-feira eleito novo presidente do conselho diretivo nacional da Ordem dos Arquitetos (OA), para o mandato 2023-2026, substituindo no cargo Gonçalo Byrne.

As eleições para os órgãos sociais nacionais e regionais da OA decorreram esta quinta-feira com três listas candidatas lideradas pelos arquitetos Avelino Oliveira, Nuno Costa e Gonçalo Byrne.

O candidato da lista A, Avelino Oliveira, obteve 57,07% dos votos para o Conselho Diretivo Nacional, seguida da lista C, liderada pelo atual presidente Gonçalo Byrne, com 40,41% dos votos, de acordo com os resultados provisórios divulgados pela OA.