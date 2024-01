A Zero afirma que a poluição na Avenida da Liberdade, em Lisboa, “piorou” em 2023 e continua a estar “muito acima” da lei, exigindo “medidas urgentes” para melhorar a qualidade do ar.A associação ambientalista baseou a análise em dados provisórios, de 2023, das concentrações de dióxido de azoto e de partículas inaláveis - poluentes que causam danos para a saúde, como asma e infeções respiratórias, doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais e cancro no pulmão - de algumas das estações das CCDR.