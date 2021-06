O que é uma ave de rapina? Como se comporta na natureza? Como se alimenta e reproduz? Qual o papel que tem na manutenção de um ecossistema saudável? A estas e outras perguntas respondem Sónia Pires e Paulo Pereira, que, no final do ano passado, criaram o projeto ‘Falcões no Oeste’, e com ele têm, desde então, realizado ações de divulgação e sensibilização em torno destas aves carnívoras ...