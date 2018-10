Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Azeites portugueses procurados por internacionais em feira de Paris

Produto nacional tem captado a atenção dos empresários da Europa, América e Médio Oriente, pela inovação, diversidade e tradição.

Por Lusa | 21:05

Os azeites portugueses têm captado a atenção dos empresários da Europa, América e Médio Oriente, pela inovação, diversidade e tradição, no primeiro dia da feira SIAL Paris, que as empresas nacionais avaliam como "bastante positivo".



Virgem extra, 'premium', biológico, com ouro ou em pasta são algumas das opções de azeite disponibilizadas pelas empresas portuguesas na feira do setor agroalimentar que se iniciou este domingo e decorre até quinta-feira na capital francesa.



"Para primeiro dia, nada mau. Tem havido bastantes perguntas e contactos. Se vale a pena só daqui a um mês ou dois é que vamos saber", disse o responsável pela Casa Aragão, uma das marcas presentes no certame, Artur Aragão, em declarações à Lusa.



De acordo com o empresário, que está na SIAL Paris pela primeira vez, através da PortugalFoods, o azeite em pó tem causado alguma "estranheza" aos clientes, o que tem motivado várias questões, bem como o azeite com ouro, sobretudo, pela conjugação pouco vulgar e pelo 'design' da garrafa.



Até ao 'stand' da Casa Aragão têm-se dirigido sobretudo clientes europeus, mas também americanos, japoneses e chineses.



Por sua vez, à Porttable, empresa que se dedica à produção de azeite, azeitonas e derivados, têm chegado clientes oriundos da Europa, Canadá e Estados Unidos.



Apesar de estreante no certame, o responsável da empresa, Miguel Massa, garantiu que a Porttable está a tentar internacionalizar-se, fazendo, a partir de agora, parte da estratégia a presença na SIAL.



"A SIAL é considerada, por nós, uma das melhores feiras a nível mundial. Para primeiro dia, e sendo um domingo, está a ser bastante positivo", sublinhou.



Para se distinguir das demais empresas presentes no evento, a Porttable optou por investir na imagem dos produtos, sem descuidar a qualidade.



"Temos uma concorrência muito grande - Espanha pela quantidade e Itália pela marca de país --, temos de nos diferenciar pela imagem. A aposta tem de ser num produto de qualidade com uma imagem atraente para que, na dúvida, entre um italiano ou um português, [o cliente] dê uma chance ao português", frisou.



Já Bruno Alcaire, da Maçarico, vai de encontro ao defendido pelos outros dois empresários, ao afirmar que o primeiro dia na feira SIAL Paris tem possibilitado oportunidades de negócio.



No entanto, ao 'stand' da Maçarico têm chegado sobretudo, clientes fora da Europa, com destaque para a América Latina e Médio Oriente.



"Este tipo de certame é uma montra mundial e só aí o leque de possibilidades é muito grande", notou.



Apesar de produtos como a azeitona oxidada e o azeite virgem extra terem registado destaque neste primeiro dia, Bruno Alcaire garante que a expectativa mantém-se alta para os próximos dias da SIAL Paris, que se preveem como os "mais fortes" no que se refere a visita de clientes internacionais.



A Casa Aragão, a Porttable e a Maçarico são três das mais de 70 empresas portuguesas presentes, através da associação PortugalFoods, no evento onde o número de visitantes, no total, deve ultrapassar 150 mil.



Além destas, fazem parte da delegação portuguesa empresas como a Novarroz, a Amendouro, a Fresbeira, a Ramirez, a Frueat e a Mirazeite.



Durante a manhã e o início da tarde, o 'stand' português recebeu a visita do secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira.