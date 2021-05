Banco alimentar começa hoje a recolha de alimentos

O Banco Alimentar Contra a Fome promove uma campanha de recolha de alimentos entre esta quinta-feira e 6 de junho, através de vales e de donativos online.



As medidas de segurança contra a Covid-19 impedem a habitual recolha com voluntários, por isso a contribuição pode ser feita através da compra de vales de produtos disponíveis até 31 de maio nas caixas dos supermercados. Cada vale tem um código de barras associado aos produtos que se pretendam doar. As doações podem também ser feitas no portal alimentestaideia.pt. No ano passado, 21 bancos alimentares distribuíram 29 474 toneladas de alimentos, com o valor estimado de 41,2 milhões de euros.



