As bacias do Sado, do Mira e do Algarve têm menos água do que o normal para a época do ano. O último relatório semanal do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos revela que a 24 de abril havia 3 barragens no vermelho: Monte da Rocha (10% do volume) e Campilhas (13%), ambas na bacia do Sado, e Bravura (13%), no Barlavento algarvio.









