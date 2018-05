Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Beba água antes de ter sede

Ingestão de água deve ser feita ao longo do dia, principalmente entre as refeições, recomendam os especialistas.

Por Francisca Genésio | 08:01

Pode-se sobreviver dias e semanas sem comida, mas sem água é praticamente impossível, isto porque a água exerce várias funções essenciais no organismo.



A menos de um mês do verão, altura em que os termómetros registam temperaturas mais elevadas, o risco de desidratação é maior devido às perdas de líquidos, sobretudo nas crianças, uma vez que os mecanismos de absorção e de ‘poupança’ de água ainda não estão completamente definidos.



Desta forma, a nutricionista Ana Sofia Freitas aconselha a que se beba água "antes de ter sede", uma vez que a sede aparece normalmente depois da desidratação.

De acordo com a especialista, deve beber-se água ao longo do dia, principalmente entre as refeições, contrariando assim o mito de que se deve restringir a ingestão de água às refeições de almoço e jantar.



Escolher a água pode ser uma tarefa difícil, dada a variedade de marcas existentes no mercado. A principal diferença é relativa ao ph e há quem acredite que a água mais alcalina (com ph mais elevado) é mais benéfica do que as outras. Ao CM, a nutricionista explica que este é um mito, visto que a água mais alcalina "nem sequer vai influenciar o ph do estômago". Para quem tem mais dificuldade em sentir sede, como os idosos, por exemplo, a médica especialista sugere águas aromatizadas, "com fruta laminada ou com infusões de sabor a fruta" sem no entanto optar por águas aromatizadas compradas, cuja lista de ingredientes inclui açúcar. A nutricionista recomenda que se evitem também chás diuréticos, "e muitos cafés por dia", principalmente nos dias de muito calor, "pois irão contribuir para ir mais vezes à casa de banho e, consequentemente, aumentar a desidratação".



A falta de água pode causar dores de cabeça, fadiga, pele seca ou até problemas nos rins, mas também pode levar a que "petisque fora de horas" porque é confundida a sensação de sede com fome, alerta Ana Sofia Freitas. O ideal mesmo é que tenha sempre água consigo e que "beba antes mesmo de ter sede".



PORMENORES

Quantidade de água

O Instituto de Hidratação e Saúde recomenda para a população portuguesa uma ingestão diária de 1,5 litros de água para as mulheres, 1,9 litros para os homens, 1,7 para as grávidas e 1 litro para as lactente.



Beber água em jejum

Segundo a nutricionista Ana Sofia Freitas, "pode-se beber água em jejum, mas este não corresponde a um hábito de vida saudável". Um copo de água com limão, em jejum, pode servir para eliminar toxinas do corpo.



Melão e melancia ajudam a hidratar

Para melhorar a hidratação ao longo do dia, além da ingestão de água, pode também optar por comer mais alimentos ricos em água.



"Dentro de uma alimentação saudável, ingira fruta rica em água, dando preferência à melancia, melão e meloa, por exemplo. Ingira também água na forma de sopa de vegetais e coma muitos às refeições", recomenda a nutricionista Ana Sofia Freitas, sublinhando, no entanto, que "a ingestão de água adequada deve tornar-se num hábito".



O chá é também uma fonte de hidratação, desde que opte por fazê-lo em casa, evitando assim um líquido mais açucarado. Também as bebidas isotónicas - ricas em vitaminas e sais minerais que repõem os eletrólitos perdidos - podem servir para hidratar. Ainda assim, devem ser um ‘último recurso’. "Aconselho apenas em treinos longos, como corridas de longa duração. Num treino mais curto não aconselho porque vão estar a ingerir calorias na forma líquida desnecessárias", explica Tiago Timóteo, personal trainer.