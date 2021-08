Bebé nasce no interior de ambulância na Maia

Elementos dos bombeiros de Pedrouços, na Maia, prestaram auxílio durante o nascimento de um menino esta quarta-feira à tarde.



Os bombeiros foram alertados às 15h48 para uma mulher que estava em trabalho de parto.





Já durante o caminho para o Hospital de São João, no Porto, os operacionais perceberam que o bebé estava prestes a nascer. Pediram o auxílio ao INEM, que acionou a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Pedro Hispano. A médica do INEM realizou depois o parto no interior da ambulância dos bombeiros com a ajuda dos operacionais.Mãe e filho estão bem e foram encaminhados para a unidade hospitalar.