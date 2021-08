Um quarto dos bebés nascidos no Algarve são filhos de mães estrangeiras, na maioria do Brasil, mas também de países como a Índia, Nepal e Paquistão, informou fonte do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).









“Temos um historial no Algarve, que vem desde há longa data, em que, percentualmente, cerca de 25% dos partos são de mulheres estrangeiras, o que é muito representativo”, anunciou Fernando Guerreiro, responsável pelo departamento de Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução do CHUA.





Leia também Investigador propõe subsídio mensal por cada filho para aumentar natalidade no País Os nascimentos em Portugal diminuíram 25,1% nas últimas duas décadas, com todas as outras regiões a acompanharem essa tendência. Já o Algarve, pelo contrário, aumentou 3,8%, sendo a única região a aumentar o número de bebés, de 4164 em 2001 para 4323 em 2020 (3,8%).

Nas três maternidades da região - os hospitais públicos de Faro e Portimão e um hospital privado, em Faro -, nascem por ano, aproximadamente, 4500 bebés, um quarto dos quais de mãe estrangeira e, dentro deste grupo, cerca de 30% filhos de mães de nacionalidade brasileira. Trata-se, segundo a mesma fonte, de população que trabalha na agricultura, mais especificamente nas estufas.



PORMENORES

Aljezur vai à frente



Na distribuição geográfica dos nascimentos , Aljezur é o concelho com maior aumento: passou de 31 nascimentos em 2001 para 57 em 2020 (mais 83,8%).





Municípios mais férteis



Depois de Aljezur, como município de maior subida de natalidade, seguem-se Vila do Bispo (com mais 58%); Silves (mais 36,0%) e Albufeira (16,5%).





Jovens casais procuram qualidade de vida

O presidente da Câmara de Aljezur, José Gonçalves, assinala que o concelho está a atrair residentes nacionais, entre eles jovens casais. “Hoje procura-se qualidade de vida e muitas vezes consegue-se essa qualidade nas zonas recatadas, de baixa densidade.”





Asiáticos conquistam terreno na imigração

Segundo Fernando Guerreiro, do CHUA, o paradigma da imigração tem vindo a mudar. “Enquanto há uns anos tínhamos Roménia, Ucrânia e Moldávia, com cerca de 8 a 9% [dos nascimentos], verificamos um decréscimo nessas nacionalidades e um aumento da Índia, Nepal e Paquistão”.