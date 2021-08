Primeiro semestre do ano com menos nascimentos desde 1989

Desde 1989, ano em que o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa) começou a divulgar os registos mensais do ‘Teste do Pezinho’, que não havia tão poucos nascimentos no primeiro semestre.De janeiro a junho deste ano foram realizados 37 675 testes de rastreio de diagnóstico precoce a recém-nascidos, menos 4474 que no mesmo período do ano passado, ou seja, uma queda superior a 10 por cento (no 1º semestre de 2020 foram realizados 42 149 testes). Até agora, o pior semestre dos últimos 33 anos aconteceu em 2014, em plena crise económica (39 063 bebés).