Bispo teme novo cisma na Igreja

D. António Marto diz que contestação ao Papa “fere” unidade.

Por José Durão | 09:25

O bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto, afirmou ontem que a contestação que se tem feito sentir no interior da Igreja às tentativas de reforma encetadas pelo Papa Francisco "fere a unidade da Igreja". "Esperemos que não leve a novo cisma", reforçou.



"Todas as reformas na Igreja encontraram oposição. Não é nada de novo", considerou. Desta vez, porém, o bispo que o Papa elevou a cardeal acredita que "ultimamente essa oposição tornou-se mais aguda".



D. António Marto falava no final da conferência de imprensa da Peregrinação Internacional Aniversária de outubro, no Santuário de Fátima, que evoca a última aparição de Maria aos pastorinhos de Fátima.



Este ano, a peregrinação será presidida por D. Alexis Mitsuru Shirahama, bispo de Hiroshima, Japão, uma das duas cidades alvo de ataques nucleares durante a II Guerra Mundial, em 1945.



Acompanhado por 58 peregrinos da diocese de Hiroshima, D. Alexis vai ofertar hoje, na capelinha das Aparições, dois ‘bouquês de orações’, livros criados a partir de 103 mil terços rezados pelas 20 mil pessoas que compõem a paróquia.



Paulo VI vai ser santo a partir de amanhã

A canonização do beato Paulo VI, que decorre amanhã no Vaticano, será também celebrada em Fátima. D. António Marto recordou a visita do então Papa Paulo VI a Fátima, em 1967, "contra toda a Cúria romana".



70

mil pessoas assistiram na Cova da Iria à última aparição da Virgem de Fátima aos três pastorinhos, a 13 de outubro de 1917.



Milagre anunciado

Na terceira aparição (13 de julho de 1917), Lúcia pediu a Nossa Senhora que fizesse um milagre. Ficou a promessa de que se realizaria a 13 de outubro. Nesse dia, o sol ‘bailou’ em Fátima.