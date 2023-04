Os bispos portugueses podem ter de responder em tribunal por terem, sem autorização dos padres, permitido o acesso aos dados pessoais dos sacerdotes, constantes nos arquivos das dioceses, à Comissão Independente de Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja nos últimos 70 anos.



Na linha do grito lançado no início deste mês pelo padre Edgar Clara, titular de várias paróquias no centro de Lisboa, mais de três dezenas de padres colocaram questões à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e admitem, em última análise, avançar para os tribunais.









