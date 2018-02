Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros de Portimão salvaram 65 animais num ano

Último animal a ser salvo pela corporação foi um cão que "ficou preso num elevador".

26.02.18

Os Bombeiros Voluntários de Portimão (BVP) resgataram um total de 65 animais ao longo do ano passado, o que corresponde a mais de cinco animais salvos em cada mês do ano.



De acordo com informação divulgada pelos BVP, o último animal a ser salvo pela corporação foi um cão que "ficou preso num elevador", na passada terça-feira.



O cão foi "resgatado ileso", revelaram ainda os bombeiros.



Nos anos anteriores, os soldados da paz portimonenses tinham salvo um número muito semelhante de animais, na sua maioria cães, gatos e aves que morreriam sem a intervenção dos BVP.