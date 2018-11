Bombeiros Voluntários manifestam-se este sábado em Lisboa

Protesto nacional vai decorrer na Praça do Comércio, a partir das 14h00.

Os Bombeiros Voluntários estão a preparar uma manifestação nacional para este sábado. Os bombeiros vão protestar na Praça do Comércio, em Lisboa, a partir das 14h.



O objetivo é mostrar o descontentamento que a classe diz estar a sentir devido à reformulação da Proteção Civil. Em causa está o papel dos bombeiros voluntários.



O Governo prometeu alguns benefícios que não foram bem recebidos pelos bombeiros. Entre as maiores críticas está a oferta de entradas em museus e de desconto na mensalidade do INATEL.



A manifestação pretende ser pacífica e silenciosa e foi marcada pelo Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses.